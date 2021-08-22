Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kayıplara karıştı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kuyumcu mağazasına giren şahıs, kuyumcunun yüzüne elindeki taşla vurup, tezgahtan aldığı altınlarla kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi’nde bulunan kuyumcu mağazasına giren bir şahıs, altın ve mücevher modellerine bakmak istediğini söyledi. Bir miktar bileziği bilezikleri eline alan şahıs, diğer elindeki taşla bir anda kuyumcunun yüzüne vurdu. Şahıs daha sonra elindeki altınlarla koşarak dükkandan çıktı.

Yaralanan kuyumcu hastanede tedavi altına alınırken polis, altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elleri eldivenli şahsın tezgahın üzerindeki altınlara baktığı daha sonra elindeki taş ile kuyumcunun yüzüne vurduğu görülüyor. Daha sonra şahıs koşarak iş yerinden çıkıyor.

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