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13 Nisan 2023
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Kuzeninin evlenme teklifini reddetmişti, Emine’den acı haber

Alaturka Online
Alaturka Online

Konya’da oturan ve yolcu otobüsünde muavinlik yapan Hüseyin Bağrıaçık, geçen yıl 24 Ekim’de Karaman’a gidip, 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan teyzesinin kızı hemşire Emine Ay’a evlilik teklif etti.

Ay, evlilik teklifini reddedince ayrılıp, bir süre sonra geri dönen Bağrıaçık, kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ile kuzenine ateş etti, ardından da namluyu kendi göğsüne doğrultup, tetiği çekerek intihara kalkıştı. 2 kuzen sağlık ekiplerince, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÜÇ KEZ KALBİ DURDU

9 saat süren ameliyatta Emine Ay’ın üç kez duran kalbi, her defasında yeniden çalıştırıldı. Emine Ay, saldırı nedeniyle bir böbreğini de kaybetti. Bazı organları da hasar gören hemşire, ailesinin isteğiyle 27 Ekim’de Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Sevki sırasında hemşireyi, mesai arkadaşları gözyaşlarıyla uğurladı.

Emine Ay’ın şubat ayında atandığı ve ilk görev yerinin de Karaman’daki Aile Sağlık Merkezi olduğu öğrenildi. Bir süredir Konya’da düzenlenen hizmet içi eğitime katılan hemşirenin, görev yerine geri döndüğü ilk iş günü de saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

KATİLDEN PİŞKİN SAVUNMA

Daha önce de kesici aletle omzuna Emine hemşirenin adının baş harfini yazan Hüseyin Bağrıaçık’ın ilk ifadesinde, “Evlenme teklifi ettim. Kabul etmedi. Bunu da kendime yediremedim. Bir ona, bir kendime sıktım” dedi. Tedavisi tamamlanıp taburcu olan Bağrıaçık, 4 Kasım’da tutuklandı. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaklaşık 6 aydır tedavi gören Emine Ay ise bu sabah hayatını kaybetti. (DHA)

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