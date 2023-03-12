Kuzeniyle kavga etti, 2 gün sonra öldürdü

Olay, sabah saatlerinde İzmit Doğan Mahallesi 8. Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Sabah erken saatlerde eve gelen M.A., iki gün önce kavga ettiği evinin yanındaki evde oturan kuzeni Işık Filiz’in kapısını çaldı. Kapıyı açan Filiz’e tabanca ile 6 el ateş eden M.A., olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Işık Filiz, ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Filiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, M.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)