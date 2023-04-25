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25 Nisan 2023
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Kuzenler operasyonu: 550 milyon liralık işlem, 35 gözaltı

Alaturka Online
Alaturka Online

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir, İstanbul, Adana, Karaman, Kütahya ve Balıkesir’de belirlenen adreslere bu sabah ‘Kuzenler’ adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında Mertcan P. ve kuzeni Hakkı T.’nin de bulunduğu 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 60 pos cihazı, bilgisayar, telefon, suçta kullandıkları belirlenen çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız 1 adet tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

15 LÜKS ARACA EL KONULDU

Şüphelilerin işsiz, öğrenci ve ev hanımı olan üçüncü kişilerden banka hesabı temin ederek paravan şirket kurdukları ileri sürüldü. Lüks rezidans kiralayan şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri geliri, paravan şirketler ve banka hesabını kullandıkları kişilerin hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürdükleri belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri paraları Türkiye’de temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına da aktardıklarının anlaşıldığı ifade edildi. Şüphelilerin, yakınları üzerine kurdukları otomotiv firmasına lüks araç aldıkları, suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 550 milyon lira işlem hacminin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin ve firmaların banka hesapları ile 15 lüks araca el konulduğu da kaydedildi. Ayrıca şüphelilerin lüks bir hayat sürdüğü belirlendi. (DHA)

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