Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Yazan:
Alaturka Online
-

ÇANAKKALE (AA) – Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın için planlanan bazı seferler yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00'daki seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, diğer seferlerde bir aksama bulunmadığı kaydedildi.

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?