Kuzey Irak’ta şehit olan askerlerimiz gözyaşlarıyla uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı’nda Kuzey Irak’ta hain terör örgütlerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer ve Uzman Çavuş Gökhan Demir ile terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap son yolculuklarına uğurlandı.

Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uçakla Adıyaman Havalimanına oradan da cenaze aracıyla Gölbaşı ilçesine getirilen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer’in cenazesini onlarca kişi tarafından karşılandı.

Nebide ve Mehmet Özer çiftinin 3 çocuğundan biri olan ve 3 yıldır görevli Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer’in Gölbaşı ilçesi Günaydın Camiinde yapılan cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer’in cenazesi Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesi Mezarlığında toprağa verildi.

UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN DEMİR

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Gökhan Demir’in acı haberi Ünye’nin İnkur Mahallesi’nde bulunan baba evine dün gece ulaştı.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, şehidin babası Yaşar, annesi Suriye, kardeşleri ve yakınlarını askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Seda Demir ile evli olan şehit Gökhan Demir’in, Eylül (7) ve Doruk (5) adında iki çocuğu bulunduğu öğrenildi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Yaşar ve Suriye çiftinin 5 çocuğundan birisi olan Gökhan Demir’in cenazesi, askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na gönderildi. Buradan konvoy halinde yola çıkan şehit cenazesi, sonrasında ise memleketi Ordu’nun Ünye ilçesine getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir için Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. 2 çocuk babası evli olan şehit uzman çavuşun cenazesine katılan çok sayıda vatandaş meydanı doldurdu. Alınan helalliğin ardından şehidin özgeçmişi okundu, saat 14.00’te cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası şehit eşi Seda Demir ile ailesinin tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi ve feryatları yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit cenazesi, Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi.

Şehit Gökhan Demir için düzenlenen cenaze törenine, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Milletvekilleri, askeri erkan ve emniyet personelleri, ilçe belediye başkanları, ailesi çok sayıda vatandaş katıldı.





UZMAN ONBAŞI MEHMET ALİ ÇAP

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın Kuzey’in icra ettiği Pençe-Kilit Harekatı’nda PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap (26) ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Uzman Onbaşı Çap, şehit düştü. 5 yıllık evli olan Çap’ın cenazesi havayoluyla memleketi Gaziantep’e getirildi. Şehit düşen Uzman Onbaşı Çap için Yeşilkent Mezarlığı’ndaki Kaplan Kardeşler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Mahmut Çap, annesi Zeynep Çap ile eşi Zeynep Çap’da katıldı.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cumhuriyet Savcısı Kemal Önder Sekücü, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Sağlık Bakan yardımcısı Dr. Tolga Tolunay, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile Gaziantep milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda protokol üyesi de katıldı. Törenin düzenlendiği alan hınca hınç dolarken vatandaşlar şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

“BENİ ŞEHİT ABLASI YAPMA ALİ”

Cenaze töreninde şehidin annesi ve babası ayakta durmakta zorluk çekerken şehidin kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Şehit annesi Zeynep Çap cenaze töreninde sinir krizi geçirirken gözyaşına boğulan annenin Kürtçe ağıtları duygulandırdı.

Gözyaşının sel olduğu törende şehidin ablalarını askerler teskin etti. Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde şehidin bir ablasının tabuta sarılarak “Beni şehit ablası yapma Ali” demesi yürek dağladı. Cenaze ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Şehitliğine defnedildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ÖMER YILDIRIM

Geçtiğimiz gün Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Sivas merkez Gazi köyü nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, doğup büyüdüğü Gazi köyünde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurladı.

Köy camisinde kılınan ikindi namazının ardından yoğun yağmur altında kılınan cenaze namazına şehit babası Cemal Yıldırım, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başta olmak üzere sevenleri ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Yıldırım’ın naaşı köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılar yüzlerce kişi tekbirler getirip dualar etti.

Şehit Yıldırım’ın eşi Düriye Yıldırım, son kez düğünlerini göremediği eşinin tabutuna sarılıp göz yaşları döktü. Son izninde Sivas’ta nişanlısı Düriye Yıldırım ile nikah kıyan şehit Yıldırım, 12 Temmuz günü planlanan düğün töreni ile evlenmeye hazırlanıyordu. (İHA)

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