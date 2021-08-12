Kuzey Irak’tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgesine PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir askerin ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta süren Pençe-Şimşek operasyonunda bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. MSB’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz.

* Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhal karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir.

ŞEHİT ATEŞİ ADIYAMAN’A DÜŞTÜ

Adıyaman’ın Besni ilçe nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali (27), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu’nda terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit düştü.

Mehmet ve Fatma Bali çiftinin 4 çocuğundan biri olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin şehadet haberi Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi’ndeki ailesine Kaymakam Nazlı Demir ve askeri erkan tarafından verildi.

Acı haberi alan Bali ailesi sinir krizi geçirdi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin birkaç gün önce izne geldiği, nişan töreni yaptığı ve tören sonrası ailesiyle vedalaşarak Pençe-Şimşek Operasyonu’na katıldığı öğrenildi.

Şehit Hakan Bali’nin babası olan ve diyaliz tedavisi gören Mehmet Bali’nin ise yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA)

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