Kuzey Irak’tan acı haber: Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu

Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı’ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) şehit düştü.

2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen Çelebi’nin acı haberi memleketi Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde yaşayan annesi Hatun (48) ve babası Vehbi Çelebi’ye (52) ulaştırıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları evin önünde toplandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında “Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 26 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemizden yol emniyetine çıkan unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” denildi. İHA

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