Kuzey Kore durmuyor… İki füze daha fırlattı

Son dönemde uluslararası tepkilere rağmen art arda füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, balistik olma ihtimali yüksek iki füze denemesi daha yaptı.

Sozcu.com.tr

Kuzey Kore, balistik olma ihtimali yüksek iki füze denemesi daha gerçekleştirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, füzelerin yerel saatte 08.00 civarında Kuzey Kore’nin Hamhung bölgesinden Japon Denizi’ne fırlatıldığı belirtildi.

20 kilometre irtifada 190 kilometre uzağa fırlatılan kısa menzilli füzelerin balistik olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi deneme sonrası acil toplantı düzenlerken, denemeyi kınayan Japonya Başbakanı Kişida Fumio da Kuzey Kore’nin askeri faaliyetlerini izlediklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı‘ndan bir sözcü de, denemenin BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı ve Kuzey Kore’ye komşu ülkeler için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

ABD ve Kuzey Kore arasında nükleer silahsızlanma görüşmelerinin 2019’da sona ermesinin ardından Kuzey Kore’nin füze denemelerini sıklaştırması dikkat çekiyor.

Ülkenin yıl başından bu yana art arda gerçekleştirdiği denemeler büyük tepkiye yol açtı.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, bu ay başında ülkenin savunma kapasitesini artırma sözü vermişti. Ülke salı günü de iki kruz füzesi fırlatmıştı.

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