Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı

Son dönemde nükleer silah denemesi içinde olduğunu duyuran ve geçen hafta başarılı bir seyir füzesi denemesi yaptığını açıklayan Kuzey Kore’den korkutan bir hamle daha geldi.

Sozcu.com.tr

ABD merkezli medya kuruluşu CNN’in son dakika ibaresiyle servis ettiği haberde, Kuzey Kore’nin tanımlanamayan iki adet balistik füze fırlattığı duyuruldu.

Açıklamayı Güney Kore Genelkurmay Başkanı yaptı… Yapılan açıklamada tanımlanamayan iki füzenin Güney Kore’nin doğu kıyısındaki denize düştüğü belirtildi. Güney Kore ve ABD istihbarat birimlerinin füzenin akıbeti ile ilgili soruşturma başlattığı da kaydedildi.

Güney Kore, bölgedeki takip ve izleme sistemlerinin de güçlendirildiğini ve ABD ile güvenlik konusunda yakın çalışıldığını duyurdu.

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