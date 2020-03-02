Kuzey Kore Kısa Menzilli Füze Denemesi Yaptı

Kuzey Kore bugün iki kısa menzilli füze denemesi yaptı. Son deneme 3 ay önce yapılmıştı. Güney Kore tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore tarafından fırlatılan füzelerin 240 km uçtuğu ve 35 km yüksekliğe çıktığının tespit edildiği belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore’nin yeni denemeler yapması olasılığına karşı durumun takip edilmekte olduğunu açıkladı. Denemenin ardından Güney Kore’de ilgili bakanların bir acil durum toplantısı yaptıkları belirtildi.

Amerika Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması ve füze denemelerinin son bulması amacıyla temaslarda bulunmuş ve yüz yüze görüşmeler yapmışlardı.

Geçtiğimiz hafta Güney Kore ve Amerika, bölgede yapacakları askeri tatbikatları corona virüsü salgını nedeniyle iptal ettiklerini duyurmuşlardı.