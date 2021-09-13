Kuzey Kore lideri Kim’in son hamlesi korkuttu! ABD: Görüşmeye hazırız

Kuzey Kore’nin yeni füze denemesi gerçekleştirmesinin ardından ABD’den açıklama gecikmedi. Beyaz Saray, ABD’nin Kuzey Kore ile temasa geçmeye hazır olduğu bildirildi.

Beyaz Saray Baş Basın Sekreteri Yardımcısı Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore ile temasa geçmeye hazır olduğunu belirterek, ABD’nin Kuzey Kore’ye yönelik duruşunun değişmediğini söyledi.

BAŞARILI OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), yeni uzun menzilli füzelerin Cumartesi ve Pazar günleri başarı ile test edildiğini duyurmuştu.

İki denemede de füzelerin bin 500 kilometreden fazla mesafe kat ederek hedeflere başarılı bir şekilde ulaştığı ifade edilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yakın kurmaylarından İşçi Partisi Politbüro üyesi Pak Jong Chon’un füze testlerini bizzat gözlemlediği belirtilmişti. Pak’ın denemelere yönelik, “Bu, ülkemizin savunma teknolojisi ile silah sanayisinin muazzam yeteneklerinin bir başka büyük göstergesidir” ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.

“AYLAR SÜREN SESSİZLİK”

ABD ile süren nükleer silahsızlanma müzakerelerinin durmasının ardından Kuzey Kore, son füze denemesini geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirmişti.

Düşük irtifada düzensiz yörüngeleri izleyebilen iki yeni taktik güdümlü füzenin hedefleri başarılı bir şekilde vurduğu belirtilmiş, devlet medyasında yer alan haberde “Bu silah sisteminin geliştirilmesi, ülkenin askeri gücünü artırmada ve Kore Yarımadası’ndaki her türlü askeri tehdidi caydırmada büyük önem taşıyor” ifadeleri kullanılmıştı.

Deneme, bölgede tansiyonu artırdığı gerekçesiyle uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti.

İlginizi Çekebilir Kuzey Kore’den korkutan deneme: Uzun menzilli füze başarıya ulaştı İlginizi Çekebilir Kim Jong-un’un kardeşinden tehdit