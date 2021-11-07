Kuzey Kore’den endişe veren bir deneme daha: Mekanize topçu birlikleri atış yaptı

Son dönemde savunma silahlarını test eden ve tehlikeli tatbikatlar gerçekleştiren Kuzey Kore’de mekanize topçu birliği top atışı yaptı.

Sozcu.com.tr

Son dönemde Batı başta olmak üzere Güney Kore ve Japonya’ya gözdağı vermek üzere birçok tatbikat gerçekleştiren ve balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore’den tehlikeli bir hamle daha geldi.

Kuzey Kore devlet ajansı KCNA, ülkenin mekanize topçu birliklerinin “ülkenin savunma yeterliliğini artırmak üzere” hafta sonu deneme atışı yaptıklarını açıkladı.

Kuzey Kore yönetimi, bölgede benzer tatbikat ve denemeleri Güney Kore ve ABD yaptığında herhangi bir uluslararası tehditle ve eleştiriyle karşılaşmadığı için tepki gösterirken, bu durumu “iki yüzlülük” olarak niteledi.

Birleşmiş Milletler tarafından yaptırım uygulanan Kuzey Kore’de orduya son dönemde ülkenin öne çıkan isimlerinden Pak Jong Chon’un önderlik ettiği de açıklandı.

Politbüro’nun üst düzey isimlerinden de olan Pak Jong Chon’un son dönemde öne çıkan isimlerinden biri olduğunu aktaran Retuers, Chon’un ordu içinde hızla yükseldiğini de yazdı.

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