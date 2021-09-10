Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipce istifa etti

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce, Tetovo (Kalkandelen) kentinde corona virüsü hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından istifa etti.

Sozcu.com.tr

Kuzey Makedonya’nın Tetovo (Kalkandelen) kentinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede 8 Eylül’de çıkan yangın istifa getirdi.

14 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından eleştirilerin hedefi olan Sağlık Bakanı Venko Filipce, başkent Üsküp’te düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurdu.

Söz konusu olay nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Filipce, soruşturmanın selameti açısından istifa etmeyi doğru bulduğunu belirtti. Filipce, istifasını Başbakan Zoran Zaev’e sunduğunu ve görevinden ayrıldığını açıkladı.

“Hekim ve bakan olarak onurluyum ve ahlaki nedenlerle istifa ediyorum” diyen Filipce, yangında küle dönen hastanede teknik aksaklıklar olduğu iddiaları hakkında ise açıklama yapmadı. Sağlık Bakan Yardımcısı ve Tetovo Kliniği’nin 2 müdürü de istifa etmişti.

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