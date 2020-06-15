Kuzey Makedonya'da erken genel seçim 15 Temmuz'da yapılacak

ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen erken genel seçimin 15 Temmuz'da düzenlenmesi için uzlaşı sağlandı.

Ülkedeki en büyük iki siyasi parti olan Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev ile İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristiyan Mickoski, seçimin 15 Temmuz'da gerçekleştirilmesi yönünde uzlaşıya vardıklarını bildirdi.

Zaev, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz oy verme, karar verme ve girdiğimiz bu krizden devletin kurtuluş günüdür." ifadesini kullandı.

Mickoski de seçimin 15 Temmuz'da düzenlenmesi konusunda uzlaşı sağladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Mickoski, "Talep ettiğimiz iki şart kabul edildi. Onlar da şunlardır; vatandaşların sağlığının korunması için protokoller ve vatandaşların iradesinin korunması için AGİT ve DKİHB misyonu." bilgisini verdi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, siyasi parti liderlerinin seçimin 15 Temmuz'da düzenlenmesi yönündeki uzlaşısını memnuniyetle karşıladığını, seçimin adil ve demokratik bir şekilde düzenlenmesini beklediğini kaydetti.

– 8 günlük yeni OHAL

Cumhurbaşkanı Pendarovski ayrıca ülkede 8 günlük yeni bir olağan üstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.

15 Haziran'dan itibaren yürürlüğe giren OHAL'i, Kuzey Makedonya hükümetinin önerisi doğrultusunda ilan ettiğini belirten Pendarovski, şunları kaydetti:

"Siyasi partiler, seçimin 15 Temmuz 2020'de düzenlenmesi yönünde uzlaşı sağladı. Seçim hazırlıklarının kesintisiz yapılmasının sağlanması ve koronavirüs şartlarında seçim süreci sırasında kamu sağlığının korunması yönünde tedbirlerin uygulanabilmesi için OHAL kararı alınmıştır. 8 günlük OHAL, seçim sürecinin kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, meclis başkanı tarafından seçimin düzenlenmesi kararının alınması ve Devlet Seçim Komisyonuna seçimin 15 Temmuz'da düzenlenmesi yönünde olanak sağlayacaktır."

Pendarovski, "OHAL günlerinden, kamu sağlığının korunması tedbirleri kapsamında sadece seçimin düzenlenmesi yönünde gerekli karar ve protokollerin alınması için istifade edilmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.