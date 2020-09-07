Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Nakkaş-Başakşehir kesimi için ihale dönemi

ANKARA (AA) – Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında Nakkaş-Başakşehir kesiminin (bağlantı yolları dahil) yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti için ihaleye çıkıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün projeye ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir kesimine yönelik yapım dönemi müşavirlik hizmeti ihalesinin geçici teminat tutarı 1 milyon lira olarak belirlendi.

İhale 5 Kasım saat 14.30'da, Karayolları Genel Müdürlüğünde tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.