Kuzey ve Güney Kore arasında önemli adım: İletişim kanalları 1 yıl sonra açıldı

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, iki ülkenin liderinin kapatılan iletişim kanallarını yeniden açmak için Nisan ayından bu yana yazışmalar yaptığı belirtilerek, iki ülke arasındaki resmi iletişim kanallarının yeniden aktif hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, ortak güven içerisinde ikili ilişkilerin en kısa zamanda yeniden iyileştirilmesi temennisi vurgulandı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise her iki taraftan temsilcilerin 3 dakika telefonda konuştuğu ve bundan sonra her gün başka bir aramanın yapılacağı belirtildi. Açıklamada, “1 yıldan fazla bir sürenin ardından tekrar konuşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunun tüm Kore halkına iyi haberler getirmesini umuyoruz” ifadeleri yer aldı.

KUZEY DE DOĞRULADI



Kuzey Kore devlet ajansı da Güney Kore’den yapılan resmi açıklamayı doğruladı. Ülkenin resmi haber ajansı olan Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), “Liderler arasında yapılan anlaşmaya göre, Kuzey Ve Güney Kore arasındaki iletişim kanalları 27 Temmuz saat 10.00’dan itibaren yeniden işler hale geldi. Liderler, karşılıklı güvenin yeniden kazanılması ve uzlaşmanın teşvik edilmesine yönelik büyük bir adım atma konusunda anlaştı” denildi.

BROŞÜR KRİZİYLE KAPANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Kuzey Kore hükümeti, Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla Kuzey Kore liderliğini hedef alan propaganda broşürleri yollamasına karşı önlem almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı. Kuzey Kore hükümeti alınan karar kapsamında, Güney Kore ile yardım hattı da dahil olmak üzere tüm askeri ve siyasi irtibatı kesmişti.

Öte yandan, Kuzey ve Güney Kore arasındaki yardım hattı ve iletişim kanallarının yeniden açılması kararı, 1950-53 tarihleri arasındaki Kore Savaşı’nı sona erdiren ateşkesin 68. yıldönümünde geldi.

İlginizi Çekebilir Kim Jong-un gözünü kararttı… Yabancı hayranlığının sonu ya hapis ya darağacı