Kuzey Yıldızı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16. son bölüm izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16. son bölümü Show TV’de yayınlandı. Son bölümde; Yıldız, Kuzey’in özgür kalması için gerekli belgeleri Çetin’den satın almak için harekete geçiyor. Son bölümün ardından Kuzey Yıldızı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor? İşte Kuzey Yıldızı 16. son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı…

Kuzey Yıldızı 16. son bölüm ekranlara geldi. Son bölümde; Yıldız’ın çeyiz duasına çıktığı bölümde, Sefer peşindeki ayıdan kurtulamıyor. Poyraz ve Kamer düğün hazırlıklarına başlarken Pembe, Şule’yi bayıltıyor. Yıldız, Çetin’den Şule ile Kuzey’in boşanması için gerekli belgeleri istiyor. İşte son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı…

KUZEY YILDIZI FRAGMANI YAYINLANDI MI

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzey, bulduğu her fırsatta Yıldız’la arasına yeni bir mesafe koymakta, onu kendinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Yıldız, Kuzey’in bunu neden yaptığını öğrendiğinde hamlelerine yenilerini ekler. Yıldız’ın vazgeçmeye, Kuzey’inse geri adım atmaya niyeti yoktur. Adeta bir kapalı kutu olan Kuzey, Yıldız’ın motivasyonundan habersiz başka dertlerle boğuşmaktadır. Kızlarının başı bu kez büyük beladadır. Kuzey’se bu durumun sorumlularını yaptıklarına pişman etmeye kararlıdır.

Kuzey, bir yandan kızlarının başına buyrukluğuyla uğraşırken Yıldız da bir yandan başka planlar peşindedir. Kuzey’i özgürlüğüne kavuşturmayı kafasına koymuştur. Bu yüzden hem kendini hem de Kuzey’i fazlasıyla zora sokacak bir yola başvurur. Kuzey’in bunu öğrenmesi, Yıldız’a olan güveninin bir kez daha yerle bir olması anlamına gelecektir. Yıldız, büyük bir kararın eşiğindedir. Kuzey’e rağmen Kuzey için birçok şeyinden vazgeçecek midir? Yoksa tüm olanlara göz mü yumacaktır?