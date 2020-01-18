Kuzey Yıldızı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. son bölüm izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. son bölümü Show TV’de yayınlandı. Son bölümde; Kuzey, Yıldız’ı Çetinle birlikte gördüğünde deliye dönmüştür, bir açıklaması da yoktur. Kuzey, iyice delirir ama Yıldız’ın da asıl amacını anlatmaya niyeti yoktur. Kuzey Yıldızı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor? İşte Kuzey Yıldızı 17. son bölüm izleme linki…

Kuzey Yıldızı 17. son bölüm ekranlara geldi. Kuzey’in kızlarının mahkemeye çıktığı son bölümde yeni görüntüsüne alışamayan Sefer tepkisiyle izleyenleri gülümsetiyor. Kuzey ve Yıldız’ın romantik akşam yemeğinde neler yaşayacakları merak uyandırdı. İşte son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı…

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldız için önemli olan tek şey Kuzey’in Şule’den kurtulmasıdır. Bunun için elinden gelen herşeyi yapmıştır artık yapılacak tek şey, beklemektir. Fakat bu bekleme süreci, Yıldız’ı fazlasıyla husursuz eder. Bir türlü Çetin’den beklediği hamle gelmemektedir.

Yıldız, tüm bu yaptıklarının boşuna olduğunu, dolandırıldığını düşünmeye başlamıştır. Her yerde Çetin’i aramaya başlar. Fakat Çetin de kendi planını devreye sokmuştur. Yıldız, herşeyden habersiz, Çetin’den gelecek haberi beklerken hiç beklemediği bir şey olur. Yıldız, bunu hiç hesaba katmamıştır.

Yıldız’ın Kuzey için verdiği sınavlar sadece bununla kalmaz. Yıldız, sonunda öyle bir sınav verecektir ki bu sınavın sonunda Kuzey, büyük bir vicdan azabıyla yüzleşecektir. Yıldız, Kuzey için herşeyini riske atacağını bir kez daha ispat etmiştir.