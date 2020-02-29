Kuzey Yıldızı 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı 23. son bölüm izle…

Kuzey Yıldızı 23. bölümü ile Show’de ekranlara geldi. Son bölümde; Kuzey’e bir kez daha güvenen ve bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Yıldız için yapılacak tek bir şey vardır. Artık Kuzey’i tarihe gömecektir. Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kuzey Yıldızı son bölüm izleme linki…

Kuzey Yıldızı dizisinde kahkaha ve eğlence tüm hızıyla sürüyor. Yayınlanan son bölümde; Kuzey, her şeyi boşanabilmek için, Yıldız’a kavuşabilmek için yaptığını söylese de bunun Yıldız için hiçbir anlamı yoktur.

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

[embedded content]

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzey Yıldız’a yalan söylemiş, yalandan da olsa başka bir kadının ellerini tutmuş, gözlerinin içine bakmıştır. Kuzey, vuslat için çıktığı yoldan, ayrılıkla dönmüştür.

Yıldız, Kuzey’i affetmemek için ne kadar kararlıysa, Kuzey de onu ikna etmek için kararlıdır. İki aşık, aylar önce köprünün üstündeki iki inatçı keçiyken şimdi denizin üstündeki iki inatçı kaptandır. Dümeni, Yıldız Kaptan da Kuzey Kaptan da terk etmeyecektir. Ama hırçın Karadeniz, ikisinden birine fazladır.

Yıldız, Kuzey’e artık onun için parlamayacağını, kalbindeki kazığı söküp attığını ispat etmeye çalışsa da inatçı aşığımızın bunu kabul etmeye niyeti yoktur. Bunun için her yolu dener. Kuzey’in ikna olmayacağını anladığında, onu da ona aşık geçirdiği yirmi yılı da silip attığını ispatlamak için son kozunu kullanır. Yıldız, bu son kozuyla; Kuzey’in, Yıldız için yirmi yıl boyunca yanıp sonra küllenen bir aşk ateşi olduğuna ikna olacağına inanmaktadır.