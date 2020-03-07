Kuzey Yıldızı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı 24. son bölüm izle…

Kuzey Yıldızı 24. bölümü ile Show’de ekranlara geldi. Son bölümde; Tutuklu yargılanan Yıldız’ı ziyarete giden Kuzey elinde yer alan görüntüleri Yıldız’a izletiyor. Peki Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuzey Yıldızı son bölüm izleme linki…
Kuzey Yıldızı dizisinde kahkaha ve eğlence tüm hızıyla sürüyor. Son bölümün ardından merakla Kuzey Yıldızı: İlk Aşk yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Peki Kuzey Yıldızı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuzey Yıldızı 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yıldız’ı kaybettim! #AyrılıkZor@ShowTV @SurecFilm pic.twitter.com/rRzsEFIgFg
— Kuzey Yıldızı “İlk Aşk” (@KuzeyYildiziTV) March 7, 2020
Son güncelleme: 23:02 – 07.03.2020