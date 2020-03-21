Kuzey Yıldızı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı 26. son bölüm izle…

Kuzey Yıldızı 26. bölümü ile Show’de ekranlara geldi. Son bölümde; Kuzey, verdiği büyük sınavın sonunda ödülle karşılaşacağını zannederken öncekinden daha büyük setlerle burun buruna gelir. Yıldız, hiç olmadığı kadar kesindir. Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26. son bölümde neler oldu?

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kuzey’i kendinden uzaklaştırmak isterken neredeyse onun hayatına mal olacaktır. Sevdiği adamı kurtarmak için çırpınır. Kuzey’in söylediği belki de sonunda gerçek olacaktır. Uslanmaz aşığın ölümü de hayata dönmesi de Yıldız’ın elinden olacaktır. Yıldız, istemeden de olsa böyle bir şeye sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir. Bu aşk sonunda ikisinden birinin sonu olacaktır. Buna dur demesi gerekmektedir.

Kuzey, verdiği büyük sınavın sonunda ödülle karşılaşacağını zannederken öncekinden daha büyük setlerle burun buruna gelir. Yıldız, hiç olmadığı kadar kesindir. Talihsiz aşığımız Kuzey, elini neye atsa sonunda hüsrana uğramaktadır. Varlığıyla çözemediğini, yokluğuyla çözmeye karar verir. Böyle de çözülmüyorsa eğer belki de Yıldız haklıdır. Bu aşk, ikisine de sadece acı vermektedir. Bunu anlamasının tek bir yolu vardır.

Bu yüzden sırra kadem basar. Kuzey’in kendini kaybettirmek için girdiği tünelin sonunda onu göz kamaştıran bir ışık mı yoksa sonsuz bir karanlık mı beklemektedir? Yoksa kimsenin göremediği üçüncü bir seçenek var mıdır?