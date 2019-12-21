Kuzey Yıldızı İlk Aşk 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı 15. son bölüm izle…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümüyle ekranlara geldi. Yıldız, Kuzey’in güvenini kazanamasa da kızların güvenini kazanmıştır. Kuzey’in kızları –tam kadro- Yıldız’a destek vermektedir. Fakat bu, Kuzey ve Yıldız savaşında, henüz barış sağlandığı anlamına gelmemektedir. Peki Kuzey Yıldızı’nın 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzey Yıldızı’nın son bölümünde yaşananlardan sonra izleyiciler Kuzey Yıldızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu soruyor. Yayla ve şehir sakinlerinin nerdeyse tamamı Kuzey- Yıldız savaşında taraf olur, taraf olmayanlar, bertaraf olur. Kuzey, Yıldız’ı en zayıf noktasından vurup onu delirtir. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUZEY YILDIZI 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten erişilebilir olacak.

KUZEY YILDIZI FRAGMAN İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey’in kızları, Sefer, Nahide herkes bu çatışmanın ortasında kalmıştır. Yıldız’ın eli daha güçlüdür çünkü onun cephesi daha kalabalıktır. Fakat bu savaşı, en kalabalık olan taraf değil, en inatçı olan taraf kazanacaktır.