Kuzey Yıldızı İlk Aşk 19. bölüm fragmanı geldi mi? Kuzey Yıldızı 18. son bölüm izle

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kuzey Yıldızı 18. son bölümde Kuzey, Yıldız’ı sınamak isterken kendi sınavına, kendisi yenik düşmüştür. Herkese, Yıldız’a olan aşkını ispat edecek, herkesin güvenini kazanacaktır. Kendisine çok güvenmektedir ama ona güvenen insan sayısı bir elin parmağını geçmez. İşte Kuzey Yıldızı 19. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

KUZEY YILDIZI 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bu akşam ekranlara gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiği anda sayfamızda olacak.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI FRAGMAN

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 18. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kuzey’e olan aşkı için bu kez de ölümle burun burunadır. Yıldız’ın bu aşk için ödediği bedellerin, yaptığı fedakârlıkların sonu yoktur. Kuzey için tüm malından, mülkünden gözünü bile kırpmadan vazgeçen Yıldız, aynı fedakârlıkla canını da ortaya koymuştur. Bu zamana kadar Yıldız’a inanmayan Kuzey, şimdi vicdan azabı içindedir. Yıldız’ı kurtarmak için canını bile vermesi gerekse gözünü kırpmayacaktır ama şimdilik Yıldız için yapabileceği bir şey yoktur. Kuzey, Yıldız’dan istediği son sınavla birlikte tüm ailenin düşmanlığını geri kazanmıştır. Yıldız’ın anne ve babası, Kuzey’in en büyük düşmanlarıdır artık. Kuzey, Yıldız’ı sınamak isterken kendi sınavına, kendisi yenik düşmüştür. Herkese, Yıldız’a olan aşkını ispat edecek, herkesin güvenini kazanacaktır. Kendisine çok güvenmektedir ama ona güvenen insan sayısı bir elin parmağını geçmez. Kuzey, Yıldız’ın ailesini ikna edemeyeceğini anladığında bekleyecek ve sabredecek gücü kalmamıştır. Bir an önce Yıldız’a kavuşmak istemektedir. Bunun için gerekli olan planı yapar, gözünü karartmıştır. Ama hesap edemediği bir şey vardır. Gözünü karartan sadece Kuzey değildir.

KUZEY YILDIZI 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldız için önemli olan tek şey Kuzey’in Şule’den kurtulmasıdır. Bunun için elinden gelen herşeyi yapmıştır artık yapılacak tek şey, beklemektir. Fakat bu bekleme süreci, Yıldız’ı fazlasıyla husursuz eder. Bir türlü Çetin’den beklediği hamle gelmemektedir.

Yıldız, tüm bu yaptıklarının boşuna olduğunu, dolandırıldığını düşünmeye başlamıştır. Her yerde Çetin’i aramaya başlar. Fakat Çetin de kendi planını devreye sokmuştur. Yıldız, herşeyden habersiz, Çetin’den gelecek haberi beklerken hiç beklemediği bir şey olur. Yıldız, bunu hiç hesaba katmamıştır.

Yıldız’ın Kuzey için verdiği sınavlar sadece bununla kalmaz. Yıldız, sonunda öyle bir sınav verecektir ki bu sınavın sonunda Kuzey, büyük bir vicdan azabıyla yüzleşecektir. Yıldız, Kuzey için herşeyini riske atacağını bir kez daha ispat etmiştir.