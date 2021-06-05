KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Çoban'dan Sarıçam ormanları için “ekosistem restorasyonu” önerisi:

KARS (AA) – KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çok sayıda yabani hayvan türüne barınma imkanı sunan Sarıçam ormanlarında yapılacak "ekosistem restorasyonu" ile yabani hayvanların eski göç koridorlarına yeniden kavuşmasının sağlanabileceğini belirtti.

İlçeyi çevreleyen eşsiz sarıçam ormanları; boz ayı, kurt, vaşak, tilki, domuz gibi pek çok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Emrah Çoban, AA muhabirine, binalarda olduğu gibi doğanın da restore edilmesiyle hem yaban hayvanlarının göç güzergahları hem de insanlar için güvenli alanlar oluşturulabileceğini söyledi.

Bu çalışmalarla parçalanmış orman bloklarının birleştirilmesinin mümkün olduğuna işaret eden Çoban, "Bu yılki konu ekosistem restorasyonu, insanlar tarafından tahrip edilen doğanın yeniden yapılması. Bir binayı nasıl restore ediyorsak ekosistemi de restore edebiliyoruz. Sarıkamış'ta 10 yıldır başlattığımız proje var. Yaban hayatı koridoru, parçalanmış orman bloklarının birleştirilmesi için geliştirilebilir bir proje. Sarıkamış'taki yaban hayatı koridoru Posof'a kadar uzanıyor." dedi.

– "Umudunuz yaban hayatı koridorunun hızlı şekilde oluşturulması"

Çoban, Sarıkamış ormanlarının amenajman planlarının değiştirildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Sarıçam ormanlarını kurtlar, boz ayılar, vaşaklar kullanıyor. Umudunuz yaban hayatı koridorunun hızlı şekilde oluşturulması ve ekosistemin restore edilmesi. Sarıkamış'taki yaban hayatı koridoru aslında hayvanlara yön veren bir koridor. Bundan belki 100 yıl önce Sarıkamış ormanlarıyla Erzurum Şenkaya ve Ardahan Göle ormanları birbirine bağlıymış. Tarım arazilerinin açılması ve çeşitli nedenlerle bu arazilerdeki koridorlar ortadan kalkmış."