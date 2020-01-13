KYK borçları silinecek mi? İşte KYK borçlarında son durum…

Son dönemde sıkça dile getirilen KYK öğrenim kredisi borçları için yapılandırma yüzbinlerce kişi tarafından bekleniyor. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Berat Albayrak, KYK borcu çalışması yapıldığını ifade etti. Bir süre sonra Recep Tayyip Erdoğan da KYK borçları hakkında açıklamalarda bulundu.

“KYK YURTLARI BORÇLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

Bakan Berat Albayrak, konuşmasının sonunda öğrencilerin KYK borçlarına değinerek şunları kaydetti:

“KYK yurtları borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler mezunlarının gelir uzman yardımcısı olarak KPSS ile atanması için çalışma yapıyoruz.”

“ÖĞRENCİLERİMİZ LEHİNE ADIM ATACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçlarının silinmesinin gündemde olup olmadığı yönündeki soruya ise, şöyle yanıt verdi:

“Bu, şu anda bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe müzakeresinden sonra inşallah masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da tabii inşallah atacağız. Şimdi bu atılacak adımda bütün borçlu olanların beklentisini biliyorum. Tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki o zaman kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı atacağız.” DHA

