KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçları silinmesinde son durum…

KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı son dönemde üniversiteden mezun olan gençlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Berat Albayrak, borçlar çalışması yapıldığını ifade etti.

“VERGİ AFFI YOK”

Açıklamasında vergi affı iddialarına da değinen Bakan Albayrak şunları söyledi;

*Son dönem yine bir şey atmışlar. Duydum. ‘Sayın Bakanım, vergi affı geliyor.’ Nereden çıktı ya? Biz iktidara geldik vergi affı yok. Amaç ne?

*Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa ne yapmaya çalışmak? Zaten vergi affı geliyor, vergi ödemeyelim.

*Yok, biz ne dedik. Vergi affı yok. Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destek var, baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubat da fena değil, bunların bütçe performansı iyi gidiyor, oradan nasıl sekteye vururuz?

*Sabahtan akşama yalan. Kağıt sallıyor, onu bunu diyor. Yok. ‘Bu çerçevede aflar dönemi bitti’ demiştik. Ben buradan, birinci ağızdan, birilerinin yalanına kanmama noktasından bunu da söyleyeyim.

BERAT ALBAYRAK’IN AÇIKLAMALARI KYK BORÇLARINI KAPSIYOR MU?

KYK öğrenim kredisi borcu olan vatandaşlar Bakan Berat Albayrak’ın konuşmasının kendi borçları için geçerli olup olmadığını merak ediyorlar. KYK borçlarının silinmesini bekleyenler için ise bazı iddialar gündemde. Bu iddialardan ilki KYK öğrenim kredisi borçlarının tamamının silinmesi, kredi alanların kredilerinin bursa dönüştürülmesi, bundan sonraki tüm başvuruların burs olarak sağlanması. İkinci iddia ise KYK öğrenim kredisi için sadece faizlerin silinmesi ve anapara ödemelerinin uzun esnek ödeme seçenekleri ile ödenmesi. Kredi alanlarında sadece ana para ödemesi yapması.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Geçtiğimiz aylarda KYK borçları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları;

Erdoğan, “Kredi olayı farklı. Krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır. Sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı da ona göre inşallah atacağız.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ise geçen ekim ayında 217 bin kişiye KYK borcundan dolayı e-haciz yapıldığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan bir başka isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz; üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili, yani bu konuda bir iyileştirme noktasında inşallah” açıklamasını yaptı.