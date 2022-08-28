KYK yurdunda kalan öğrenci paylaştı: Pislik içinde lanet bir durumdayız

İstanbul Fatih’teki KYK Kadırga Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, yurdun bakımsızlığı ve çamaşır makinelerinin çoğunun çalışmamasına isyan etti.

Fatih Şehsuvarbey Mahallesi’ndeki KYK Kadırga Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, yurdun kaderine terk edilmesine isyan etti.

Yurdun bakımsız ve pislik içerisinde olduğunu ayrıca çamaşır makinelerinin çoğunun çalışmadığını belirten öğrenciler, yetkililere durumu bildirmelerine karşın herhangi bir adım atılmamasından şikayet etti.

“LANET DURUMDAYIZ”

Kaldığı yurdun halini SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştıran öğrenciler şunları söyledi:

“Lanet bir durumdayız. İki ay önce geldim bu yurda iki aydır bu durumda. Durumu yetkililere anlattık, kimsenin umurunda değil. Her tarafı pislik götürüyor.

20 metrekarelik odada 6 kişi kalıyoruz. Duş tuvalet ortak, orada da kokudan geçilmiyor. 15 tane çamaşır makinesi var, 10-11 tanesi arızalı. Yoğunluktan dolayı sıra kimseye gelmiyor. Herkes bu duruma isyan ediyor.

Ben durumu CİMER‘e de yazdık ama geri dönüş olmadı. Odalardan, tuvaletlerden çamaşırhaneye kadar hepsi berbat durumda. Herkes bu durumdan şikayetçi.”