KYK zammına tepki: Gençlerimiz vakıf ve cemaatlere peşkeş çekiliyor

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, KYK yurtlarına yapılan yüzde 80’lik zammı değerlendirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu eleştiren Adıgüzel, “Bu yüksek zamlar, bu rahat olmayan ve yetersiz sayıdaki KYK yurtları nedeniyle gençlerimiz vakıfların, cemaatlerin ellerine düşüyor” dedi.

İsmail AKDUMAN

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını açıklamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın KYK yurt ücretlerine yüzde 80 zam yapması tepkiyle karşılandı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de zamlara tepki göstererek Bakan Kasapoğlu’nu eleştirdi.

“5 ÇETENİN AÇIKLARI FAKİR AİLE ÇOÇUKLARINDAN KARŞILANACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KYK yurtları için söylediği “ucuz ve konforlu” sözlerini hatırlatan Adıgüzel, “Yurtlarda ortalığı pislik götürüyor. Gençler de aşırı ucuz yurtlarda rahatlıktan, konfordan intihar ediyor herhalde. Ayrıca yıllık yüzde 70 açıkladığın enflasyona karşılık yurtlara yüzde 80 zam nedir. Anlaşılan ekonomideki kara deliği ve 5’li çetenin açıklarını fakir aile çocuklarının barınma mecburiyeti ile kapatacağız. Zaten ev kiraları da ortada. Yüksek kiralar nedeniyle evlerde de barınamıyorlar, nereye gidecek bu çocuklar?” diye konuştu.

“BİRİ BİZİ ALDATIYOR”

Son dönemde yurtlarda yaşanan öğrenci intiharlarına dikkat çeken Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şunları söyledi;

*Ortada bir gerçek var. Ya birisi Erdoğan’ı aldatıyor. Ya da Erdoğan milleti aldatıyor. Sonuç olarak ortada bir gerçek var. Her iki durumda da biri bizi aldatıyor. Son günlerde Türkiye yurtlarda üst üste öğrenci intiharları ile sarsıldı.

*Bakan Kasapoğlu’dan kamuoyuna doyurucu bir açıklama gelmemişti. Sonunda gele gele zam haberi geldi. Anlaşılan Kasapoğlu bunca zaman yapılacak zam oranı ve Bilal Erdoğan’a mahsusen özel federasyon kurma işleri ile ilgileniyormuş. O yüzden gençlerin barınma ve kredi konuları ile ilgilenememiş olmalı.

*Zaten böyle olmasa, gençler rahatlıkla barınacak kamuya ait yerler bulabilse, yandaş vakıf ve cemaatlerin tuzağına nasıl düşürüldü değil mi. Bakan Kasapoğlu zaten yeterli olmayan KYK yataklarına bir de fahiş zam yaparak bu vakıf ve cemaat yurtlarına hem gençlerimizi peşkeş çekiyor hem de spor toto ile bakanlık kaynaklarından milyonlarca lirayı.

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