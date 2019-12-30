Kylie Jenner 2019’u seksi fotoğraflarla uğurladı

Kylie Jenner, 2019’un son gününe özel 3 fotoğraf paylaştı. Genç milyarder, iç çamaşırı ile verdiği pozlarla 2019’u uğurladı…
Dünyanın en genç milyarderi unvanına sahip olan Kylie Jenner, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yürek hoplattı. İç çamaşırılarıyla arkadaşı ve kişisel asistanı Victoria Villarroel’e poz veren Jenner, siyah – beyaz paylaştığı fotoğraflarıyla 2019’u uğurladı. 22 yaşındaki milyarder ve TV şovu yıldızı, “Son bir seksi poz paylaşmadan 2020’ye girmek doğru gelmiyor” dedi…