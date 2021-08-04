Kylie Jenner, altın görünümüyle sosyal medyada parlıyor

Kylie Jenner, kendi adını taşıyan kozmetik markası için kameralar karşısına geçti. Jenner, yeni ürünlerini vücuduna altın görünümünü verdiği bir fotoğrafla duyurdu.

SOZCU.COM.TR

Ünlü isim, Kylie Cosmetics’in yeni koleksiyonunu vücuduna metalik boya uygulayarak duyurdu. Jenner, Natalia Fedner imzalı şeffaf altın bir bikini üstü ve mini bir etek ile Instagram’daki takipçilerinin karşısına çıktı.

Jenner daha önce de Kylie Skin kampanyalarından birinde tasarımcının hazırladığı pembe bir örgü seti giymişti; Fedner’in çalışmalarının diğer ünlü hayranları arasında Cardi B, Jennifer Lopez ve Doja Cat yer alıyor.

10 Ağustos’ta satışa çıkacak Jenner’ın yeni doğum günü koleksiyonu fosforlu kalem, dudak parlatıcısı, göz farı paleti ve ışıltılı likit eyeliner’dan oluşuyor.

İlginizi Çekebilir Kylie Jenner 3 yaşındaki kızı Stormi’ye özel marka çıkarıyor İlginizi Çekebilir Kylie Jenner’den bağış eleştirilerine yanıt: Herkes yardımsever olduğumu bilir