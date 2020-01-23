Kylie Jenner dört çocuk annesi olmak istiyor

Kendi kazancıyla en genç milyarderlerden birisi olan Kylie Jenner, ablası Kim Kardashian gibi 4 çocuk annesi olmak istediğini açıkladı.

Kim Kardashian’ın üvey kardeşi Kylie Jenner, annelikle ilgili konuştu. Ablası gibi 4 çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Kylie Jenner, “Kendimi 4 çocuk sahibi olarak görebiliyorum. Ama bunun ne zaman olacağını bilmiyorum” dedi. Stormi adında bir çocuğu olan Jenner, dört çocuk yapmak için şu anda zamanı olmadığını söyleyerek, “Bilmiyorum yarın mı dört çocuğum olur yoksa 7 yıl sonra mı” diye konuştu.

Instagram’da 159 milyon takipçisi olan Kylie Jenner, kendi adını taşıyan markasının tanıtımlarına sosyal medyadan devam ediyor.

Öte yandan North, Saint, Chicago ve Psalm adında 4 çocukları olan Kim Kardashian ve Kanye West’in 5. kez ebeveyn olmayı planladıkları konuşuluyor.

ÇOCUK ÖZLEMİ DİNMİYOR



Kylie Jenner, geçtiğimiz yılın ekim ayında sosyal medya üzerinden yaptığı bir söyleşide de sevgilisi Travis Scott’tan ayrılmış olmasına rağmen “daha fazla çocuk sahibi olmak için sabırsızlandığını” belirtmişti. Jenner o zaman da “Ama bunun için şu anda kendimi hazır hissetmiyorum” demişti.