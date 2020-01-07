Kylie Jenner’dan tepki çeken paylaşım! Öyle bir şey yaptı ki…

ABD’de televizyon programıyla üne kavuşan Kardashian ailesinin üyelerinden Kylie Jenner, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla baltayı taşa vurdu.

Avustralya’da aylardır devam eden yangınlarla ilgili üzüntüsünü dile getiren 22 yaşındaki Jenner, daha sonra fileli bir kıyafet giydiği fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafın altına ‘ateşini bul’ notunu düşüp alev emojisi koyan Jenner, hiç beklemediği bir tepki aldı. Fotoğrafı yorum yağmuruna tutan kullanıcılar, Jenner’ı Avustralya’daki yangınla dalga geçmekle suçladı. Jenner, kısa süre sonra notu silerken yerine ‘gece eğlencesi’ yazdı.

Kurduğu kozmetik markasıyla dünyanın en genç milyarderi unvanını kazan Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde de kürklü terlik giydiği için eleştirilerin hedefi olmuştu.

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