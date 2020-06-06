LA Galaxy, eşinin ırkçı paylaşımı sebebiyle Aleksandar Katai’yi takımdan gönderdi

MLS takımlarından LA Galaxy, Sırp oyuncusu Aleksandar Katai’yi eşinin ırkçı ve saldırgan paylaşımları sebebiyle serbest bıraktı.

Oyuncunun eşi Tea, sildiği Instagram paylaşımında Black Lives Matter protestocularını “mide bulandırıcı sığırlar” olarak nitelendirmişti. Ayrıca paylaşıma yorum yapanlara da yazılı olarak saldırıda bulunmuştu.

LA Galaxy dün yaptığı açıklamada Tea Katai’nin paylaşımları sebebiyle, oyuncu Aleksandar Katai’nin sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonunda iptal ettiğini açıkladı. Paylaşın gönderide ayrıca şu ifadelere yer verildi: “LA Galaxy tüm renklerden insanların, özellikle de siyahi ırkın, her zaman yanındadır. Sistematik ırkçılık, sosyal adaletsizlik ve şiddetin daima karşısında duracaktır.”

Daha önce Chicago Fire’da forma giyen Aralık 2019’da LA Galaxy’ye transfer olan Katai, eşinin paylaşımları sebebiyle özür diledi. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Katai, bu fikirleri paylaşmadığını ve kabul edilemez olduklarını belirterek tüm sorumluluğu kabul ettiğini belirtti.

29 yaşındaki Katai Chicago Fire’daki iki sezonunda 18 gole imza atmıştı. Sırp kanat oyuncusu MLS’ten önce La Liga’nın Alaves takımında forma giyiyordu.