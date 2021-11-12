“La Kasa Da Para Yok” paylaşımı yapan 26 yıllık bankacı işten çıkarıld





Bir kamu bankasında 26 yıldır üst düzey yönetici olarak çalışan Hakan Dağlı, whatsapp durumunda "La Kasa Da Para Yok" paylaşımı yapması sonucu "Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ve yönetimini küçük düşürücü, rencide edici paylaşımda bulunduğu" gerekçesiyle iş akdi feshedildi. SÖZCÜ'ye konuşan Dağlı, "Bir capsi paylaştığım için 26 yıllık emek sadece gerekçe bu gösterilerek ve üstelik sosyal medyada değil sadece arkadaşlarımın kayıtlı olduğu whatsappta paylaştığım için insan inanamıyor. Ne demek gerekiyor yaşadığımız ortama bilemiyorum. " dedi. Bir kamu bankasında üst düzey yönetici olarak çalışırken ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel dizisinden esinlenerek sosyal medya da gördüğü "La Kasa Da Para Yok" görselini whatsapp durumunda paylaşan Hakan Dağlı'nın iş akdi feshedildi. Dağlı, yaşananları SÖZCÜ'ye anlattı. "LA KASA DA PARA YOK ŞEKLİNDE BİR PAYLAŞIM YAPTIĞIM İÇİN İŞTEN ÇIKARILDIM" Bir kamu bankasına müfettiş yardımcısı olarak başlayan ve daha sonrasında şube müdürlüğü, bölge müdürlüğüne yükseldiğini daha sonra İstanbul'un çeşitli ilçelerinde şube müdürlüğü yaptığını belirten Dağlı, "Son olarak Esentepe Kurumsal Şube'de görev yaparken iş akdim feshedildi. Whatsapp durum güncellemesinde kamuya mal olmuş bir "La Kasa Da Para Yok" yazılı bir caps paylaştığımdan dolayı tazminatlarım ödenmek suretiyle iş akdim feshedildi. Görev yaptığım süre içerisinde siyasi, ideolojik, kişisel sebeplerle başarı grafiğim, iş disiplinim ve emeğimle bağdaşmayacak şekilde gereksiz yere yetki ünvan indirimleri aldım. Mesela bölge müdürlüğünden 11 kademe aşağı indirilerek 5. sınıf bir şube müdürlüğüne atandım. Daha sonra Hadımköy Şube'de görev yaparken 6 ay açığa alındım. Hemen arkasından Firuzköy Şube'de açığa alıındım. Gerekçe ise alkol kullanmam, ramazanda sigara içmemdi. En sonunda iş akdim feshedildi." diye konuştu. "26 YILLIK EMEĞİM BİR PAYLAŞIMLA SON BULDU" İş akdi feshedilmeden evvel karavanda yaşamaya başlayan Dağlı, "Şimdi doğanın içerisinde bir kedimle beraber yaşıyorum. Tabi bu süreçte gereken hukuki süreci de başlattık. Ben 1971 doğumluyum. 80'li yıllarda vesayet rejimi denilen dönemde Zeki Alasya ve Metin Akpınar kabare yapardı. Levent Kırca'nın Olacak O Kadar da yaptığı esprilere bakınca insan inanamıyor. Bir capsi paylaştığım için 26 yıllık emek sadece gerekçe bu gösterilerek ve üstelik sosyal medyada değil sadece arkadaşlarımın kayıtlı olduğu whatsappta paylaştığım için insan inanamıyor. Ne demek gerekiyor yaşadığımız ortama bilemiyorum. " ifadelerini kullandı. "SAVUNMA ALINMADAN İŞTEN ÇIKARILMA USULE AYKIRI" Hakan Dağlı'nın avukatı, Zafer İşeri ise müvekkili Hakan Dağlı'nın idareci rolünde olduğunu hatırlatarak, "Sadece arkadaşlar arasında kamuya mal olmuş, mizahi bir görseli paylaştığı için iş yerinden çıkarıldı. İşyerinde bunun doğru bir davranış olmadığının farkında. Çünkü bunu yaparken tazminatlarını da ödemek suretiyle çıkardı. Burası tüm vatandaşların görev alabileceği ideolojisiyle, sosyolojisiyle bulunmalarında mahsur olmayan bir yer ve büyük başarılarla çalışıyor. Kendisine tebliğ edilen evrakta arkadaş arasında paylaşılan kendisinin organize etmediği, kendisinin çıkartmadığı ve umuma yaymadığı bir paylaşım. İş Kanuna baktığımız zaman kişi davranışından ötürü işinden çıkarılıyorsa savunması alınması gerekiyor. Bu olayda savunması bile alınmadan bir anda işten çıkartıldınız şeklinde tebligat göndererek iş ilişkisi sonlandırılmış. Bu usule uygun bir davranış değil. Hukuken yapılması gereken dava şartı olduğu için arabuluculuk sürecini işletmek, arabuluculuk sürecinde tarafların bir araya gelmesi suretiyle burada yanlışı ifade edebilmek ve bu yanlışın geri çevrilmesini istemek. Arabulucuk sonucunda bu başarıya ulaşılamazsa o takdirde açılacak davada haksız yere iş ilişkisini sonlandırılan müvekkilimin işe iadesi talep edilecek. Mahkeme, usulen dahi eksik olan bu işten çıkarma olayıyla ilgili işe iade kararı verirse tekrar görevine dönme imkanına kavuşacak. Kamu bankası niteliğindeki karşı taraf onu işe almama ve kıdem tazminatını ödeyip kapının önüne koyma gibi bir irade sergileyebilir." şeklinde konuştu. "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA" "Ülkemizin ifade özgürlüğünü sağlamakla yükümlü" diyen İşeri, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesini de imzalamış vaziyette. Ve bu sözleşmenin uygulanmasını da temin etmek gibi bir mükellefiyet altında. Hal böyleyken bir kamu bankasının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilecek sosyal alanda yer ve yankı bulmuş bir paylaşımı sırf arkadaşlarıyla paylaştığı için işten çıkarmasının devlet gücüyle önüne geçilmesi gerekmekte."