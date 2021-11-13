‘La Kasa Da Para Yok’ paylaşımı yapan 26 yıllık bankacı işten çıkarıldı

Bir kamu bankasında 26 yıldır üst düzey yönetici olarak çalışan bankacı, whatsapp’ta ünlü bir diziye atıfta bulundu, işten çıkarıldı.

Fatma VURGUN

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Ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel dizisinden esinlenerek sosyal medya da gördüğü “La Kasa Da Para Yok” görselini whatsapp durumunda paylaşan Hakan Dağlı’nın iş akdi “Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ve yönetimini küçük düşürücü, rencide edici paylaşımda bulunduğu” gerekçesiyle feshedildi. Dağlı, yaşananları SÖZCÜ’ye anlattı. İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki bankalarda şube müdürlüğü yaptığını belirten Dağlı, “Son olarak Esentepe Kurumsal Şube’de görev yaparken iş akdim feshedildi. Bir caps paylaştığımdan dolayı tazminatlarım ödenmek suretiyle iş akdim feshedildi. Görev yaptığım süre içerisinde gereksiz yere yetki unvan indirimleri aldım. Mesela bölge müdürlüğünden 11 kademe aşağı indirilerek 5. sınıf bir şube müdürlüğüne atandım. Daha sonra 6 ay açığa alındım. Gerekçe ise alkol kullanmam, ramazanda sigara içmemdi. En sonunda iş akdim feshedildi. Üstelik sadece kendi arkadaş grubumda paylaştım. 26 yıllık emek var. İnsan inanamıyor” diye konuştu.

USULE AYKIRI BİR İŞLEM

Hakan Dağlı’nın avukatı Zafer İşeri “İş Kanuna baktığımız zaman kişi davranışından ötürü işinden çıkarılıyorsa savunması alınması gerekiyor. Ancak burada böyle bir durum olmadı. Tebligat göndererek iş ilişkisi sonlandırıldı. Bu usule uygun bir davranış değil. Mahkeme, usulen dahi eksik olan bu işten çıkarma olayıyla ilgili işe iade kararı verirse tekrar görevine dönme imkanına kavuşacak” dedi.