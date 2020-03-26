La Liga’dan corono virüsü ile mücadele için yardım konseri

İspanya, corona virüsü nedeniyle İtalya’dan sonra en fazla can kaybı yaşanan ikinci ülke olurken, La Liga yönetimi, salgın tehdidi geçene ligleri erteleme kararı almıştı. İlk olarak ligde yer alan takımlar arasında FIFA 20 turnuvası düzenleyen ve toplanan 142 bin Euro’yu UNICEF’e bağışlayan La Liga, şimdi de online bir konser düzenleme kararı aldı.

Tüm dünyada canlı yayınlanacak konser 28 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle akşam 6’da başlayacak. Konserde Alejandro Sanz, David Bisbal, Aitana, Sebastian Yatra and Antonio Orozco gibi İspanya’nın ünlü şarkıcıları sahne alacak. Etkinlikte La Liga’da forma giyen yıldızlar da yer alacak. Konserden toplanacak tüm para, corona virüsü ile mücadele eden kurumlara bağışlanacak.

La Liga yönetimin aldığı bu kararın hem evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılan İspanyol halkına moral olması hem de corona virüsle mücadeleye önemli bir destek sağlaması bekleniyor.

La Liga resmi Twitter sayfası, konser hakkında şu duyuruyu yaptı: