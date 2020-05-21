La Liga’nın başlangıç tarihi açıklandı

Dünyayı etkisi altına alan corona salgını sonrası ara verilen La Liga için yeniden başlama tarihi açıklandı. Yönetim kurulu başkanı Javier Tebas ligin 12 Haziran Cuma günü Sevilla-Real Betis Endülüs derbisiyle başlayacağını açıkladı. Tebas, detaylı takvimi ise en kısa zamanda kulüplere ileteceğini belirtti.

‘EKSTRA TEŞVİK OLACAK’

La Liga başlangıcı için konuşan Sevilla Spor Direktörü Monchi: “La Liga’nın geri dönmesi için bu derbiden daha iyi bir seçenek olamazdı. Hepimiz futbolun geri dönmesini dört gözle bekliyorduk. İlk maçın derbi olması sebebiyle hepimiz için ekstra bir teşvik olacak” ifadelerini kullandı.

La Liga, 8 Mart’ta 27. hafta maçları tamamlandıktan sonra ertelenmişti.