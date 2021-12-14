La Palma’daki yanardağda sismik aktivite durdu

İspanya’ya bağlı La Palma Adası’ndaki Cumbre Veja Yanardağı’nda sismik aktivite durdu.

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5. adası La Palma’daki Cumbre Veja Yanardağı sessizliğe büründü.

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsünden (INVOLCAN) yapılan açıklamada, yanardağdaki sismik aktivitenin Pazartesi günü yerel saatle 21.00 civarında durduğu bildirildi. Ancak bu durumun, patlamanın sona erdiği anlamına gelmediği ifade edildi.

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) Müdahale Komitesi Direktörü Miguel Angel Morcuende, “Püskürme faaliyeti neredeyse ortadan kaybolduğu bir noktaya geriledi. Lav devam ediyor ama çok düşük bir akışla” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, patlamanın kesin olarak bittiğini ilan etmeden önce en az 48 saat sismik aktivite veya patlama olmamasını bekleyecek.

3 BİNE YAKIN BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yanardağ’da 19 Eylül’deki meydana gelen patlamadan bu yana en az 2 bin 910 bina kullanılamaz hale gelirken, adanın ana geçim kaynağı olan muz tarlalarında büyük hasar oluştu. Lav püskürten yanardağ, bin 200 hektardan fazla alanı küle çevirdi. Bu süreçte binlerce insan ise bölgeden tahliye edildi.