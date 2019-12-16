Lakers’ın muhteşem serisi sürüyor

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Atlanta Hawks’u 101-96 yenen Los Angeles Lakers, üst üste 14. deplasman galibiyetini aldı.
Batı Konferansı’nın zirvesindeki Lakers, konuk olduğu Hawks’u LeBron James ve Anthony Davis’in etkili oyunuyla mağlup etti. Dış saha galibiyet serisini 14 karşılaşmaya çıkaran Lakers, lig tarihinin bu alandaki 3. en iyi derecesine ulaştı. Listenin zirvesinde 1971-72 sezonundaki Lakers’ın (16), ikinci sırasında ise 1994-95 sezonundaki Jazz’ın (15) serisi yer alıyor.
Lakers’ta James 32 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, Davis de 27 sayı, 13 ribauntla “double double”a imza attı. Hawks’ta ise Trae Young’ın 30 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
FURKAN 4 SAYIYLA OYNADI
Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 109-89 kaybettikleri Brooklyn Nets deplasmanında, kenardan gelerek 4 sayı kaydetti.
Sonuçlar
New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 119-130
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 107-85
Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 96-101
Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 109-89
Denver Nuggets-New York Knicks: 111-105
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 79-100