“Laleli’deki otelin satışı THK’nın idam fermanıdır”

Atatürk’ün THK’ya armağanı olan İstanbul Laleli’deki tarihi otel şimdi satılmak isteniyor…

Saygı ÖZTÜRK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün grup toplantısında Türk Hava Kurumu’nun (THK) kayyumlar tarafından yönetildiğini savunmuştu. “THK’nın İstanbul’da kirada güzel bir oteli var. Bu oteli ele geçirmek istiyorlar. Bununla ilgili süren bir dava var. THK bu ülkenin havacılık konusunda kurduğu ilk kurumdur. Var olan bütün kaynaklarını hortumladılar bir oteli kaldı, şimdi oteli de ele geçirmeye çalışıyorlar. O oteli kim alırsa onun burnundan fitil fitil getireceğim” demişti.

3 yıldır kayyum tarafından yönetilen THK’nun, ele geçirilmek istendiği öne sürülen otel olayını SÖZCÜ araştırdı. Kayyum, THK’nın 2025 vizyonunu belirlemek üzere 4-6 Kasım 2022’de çalıştay düzenleyecek. Çalıştayda mali, idari ve sportif açıdan güçlü bir THK’nın yol haritasının belirleneceği belirtildi.

GELİRLERİ GİZLENİYOR

Abdullanh Kaya, Ali Yüksel, Adnan Zengin’den oluşan THK Kayyum heyeti, ortak imzayla 25 Ekim 2022’de Ankara 9. Sulh Hukuk mahkemesine sunduğu dilekçede, THK’nun yıllık gelirinin fitre, zekat ve bağışlardan 40 Milyon lira, giderinin ise 90-100 milyon lira olduğunu belirtti. Gelişmeleri yakından izleyen ve Kılıçdaroğlu’na bilgi veren kaynaklar, “Kayyumun, bunların dışındaki ticari faaliyetlerden elde edilen gelirlerden bahsetmediğini ve gelirlerin gizlendiğini” öne sürdü. Mahkemeye gönderilen yazıda şöyle denildi:

“Kayyum; yıllık 160 milyon lira borç taksiti ödemesinin bu gelirle yapılamayacağını, temerrüde düşüldüğünde borcun katlanacağını, böylece tek çözümün İstanbul Laleli’deki otelimizin satılması olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Fon yönetim kurulunda bu yönde karar alınması halinde işlemlerin tamamlanacağını anlatarak mahkemenin bu işleme onay vermesini talep etti.”

GERÇEK DURUM NE?

Gerçeğin, Kayyum heyetinin açıkladığı gibi olmadığını belirten SÖZCÜ’nün görüştüğü bazı kaynaklar şu bilgileri aktardı:

– THK’nın en değerliği varlığı ve yaşamasının teminatı olan Atatürk‘ün THK’na hem korunması hem de gelir getirmesi amacıyla verdiği tarihi eser niteliğindeki Laleli Oteli elden çıkarsa Kurum’un var olma imkanı kalmaz,

– Yıllık 160 milyon liralık banka kredi ödemesinin birinci yılda 80 milyon lirasını otelin kirası şu haliyle dahi ödeyebilir durumdadır.

– Satışı halinde en az 400 milyon dolar olan tarihi Laleli Oteli’nin, borçlar için satılmasına karşıyız. Laleli Otelin satışını isteyerek THK’nın idam fermanını talep eden, öte yandan da 2025 vizyonu için çalıştay yapan THK Kayyumunun niyeti ve motivasyonunu anlamak imkansızdır.

– THK’nun varlığını riske edecek adımlara şube başkanlarımız ortak olmamalı. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal Göklerdedir’ şiarıyla kurulan THK’nın kaderi, milletimizin sahiplenmesine kalmıştır.