T.C. vatandaşı olup Ay-Yıldızlı formayı giymesi gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tartışmaya dahil oldu, “Milli Takım’da görmek isteriz” dedi. Erdoğan’ın danışmanı da olan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun topu attığı Başantrenör Ufuk Sarıca yeşil ışığı yaktı. Erdoğan’ın işaretinden, Larkin’in de teşekküründen sonra işlemlerin başlatılması beklenebilir.

Devşirmelere karşı olmadığımı defalarca söyledim. Türk basketbolunu kurtaracaksa, hay hay; Larkin’i de devşirin. Ama… Hem “Yerli ve milli” derken hem de yıllardır oyuncu yetiştiremezken Larkin’in devşirilmesini tartışmak, garip oluyor!

A Milli Takım en son 2010 Dünya Şampiyonası’nda kürsü gördü. Kaç devşirmemiz vardı; sıfır. Sonrası… Devşirme eşittir başarı mı; bakalım:

Eurobasket 2011’de Emir Preldzic’le 11’inci; EuroBasket 2013’te Emir Preldzic’le 17’inci, 2014 Dünya Şampiyonası’nda Emir Preldzic’le 8’inci, Euro- Basket 2015’te Bobby Dixon’la 14’üncü, EuroBasket 2017’de devşirmesiz 14’üncü; 2019 Dünya Kupası’nda Scottie Wilbekin’le 22’inci olabildik.

Şimdi, günü kurtarıp hiç gidemediğimiz olimpiyatlara vize alabilmek için Larkin gündemde. Sorun Wilbekin mi? Oyuncu yetiştiremeyen Türk basketbolunun geleceği ne olacak?

Ayrıca… FIBA’nın BAT (Basketbol Tahkim Kurulu) raporuna göre aleyhine (sözleşme anlaşmazlıkları) en çok dosya bulunan ülke Türkiye: 323. Bize en yakın İtalya’nın 132, Yunanistan’ın ise 90 dosyası var. Raporun anlamı şu: Basketbol yönetil(e)miyor. Perde arkası şu: Birileri cebini doldururken kulüpler batıyor.

Shane Larkin’i devşirmeyi değil; altyapıya yatırım yapmayı, oyuncu yetiştirecek antrenörleri eğitmeyi, basketbolu menajer kıskacından kurtarmayı düşünsek, daha mı iyi olur acaba?

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