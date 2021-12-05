Las Vegas’ta Sürücüsüz Taksi

Las Vegas’ta taksiye ihtiyacı olanlar artık kendi kendine müşterilerin kapısına giden yeni bir araç kullanıyor. Buna robot taksi de denilebilir.

Günümüzde telefonla yeni nesil taksi uygulamalarından araç çağırmak sıradışı bir durum değil. Ancak araçların sürücüsüz, kendi kendilerine gitmesi halinde işler farklı oluyor.

Halo şirketinin CEO’su Anand Nankadumar, ‘‘İlgi odağı oluyor. Herkes onu görmek istiyor. Yakından bakmak, dokunmak, hissetmek istiyorlar” diyor.

Anand Nandakumar yeni sürücüsüz araç hizmeti Halo’nun kurucusu. Yarı otonom, tam elektrikli araçlar Nevada’da bulunan startup’ın merkezindeki sürücüler tarafından kontrol ediliyor. Sürücülerin bulunduğu merkezle araçlar arasında yaklaşık 80 kilometre mesafe var.

Nandakumar, ‘‘Kullanıma hazır elektrikli araçları alıyor ve bunu üç katmanlı bilgisayar, sensörler ve aracı uzaktan sürmemizi sağlayan bir sürüş sistemiyle güçlendiriyoruz’’ diyor.

Aracın en önemli parçası, uzaktaki sürücülere 360 derece görüş açısı sunan kameraları.

Sistem, T-Mobile’ın 5G ağıyla çalışıyor.

T-Mobile Genel Müdür Yardımcısı John Saw, ‘‘Bana göre bu, kullanım alanları içinde 5G’nin gücünü gösterebileceğimiz etkili bir nokta” diyor.

Araç gelince müşteri direksiyon başına geçiyor. Bu tam otomatik araçların daha yaygın olacağı bir geleceğe doğru küçük bir adım. Nandakumar şimdilik kendi kendine giden araçların teknolojisinin insan gücüyle birleştirilmesinin müşterilerin güvenini kazanmayı sağladığını söylüyor.

Nandakumar, ‘‘Ulaşımda bugünkü duruma duyulan güvenle neredeyse tüm araçların sürücüsüz olacağı gelecekteki duruma duyulan güven arasında fark var. Güvenebileceğimiz araçlar üretebilmek için bir yerden başlamamız gerekiyor”diyor.

Sürücüsüz araç hizmeti, ayrıca araba sürmenin bir diğer zorluğu olan park etme derdini de ortadan kaldırıyor.

Nandakumar, ‘‘İşiniz bitince sadece araçtan inin ve kapısını kapatın. Gerisini biz hallederiz’’ diyor.