Las Vegas’ta Tüketici Elektroniği Fuarı

Gelişmiş bir teknoloji sektörüne sahip olmayan ülkelerde teknoloji startup’ı başlatmak kolay değil. Buna rağmen birçok girişimci şansını denemekten geri durmuyor. Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) bu girişimcilerin kendilerini dünyanın geri kalanına kanıtlamaları için iyi bir fırsat sunuyor. Amerika’nın Sesi bu yılki fuara katılan Senegal, Ukrayna ve Taylandlı girişimcilerle konuştu.

Eureka Park, Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. Burada dünyanın dört bir yanından 1200’den fazla katılımcı ve teknoloji startup’ı ürünlerini sergiliyor.

Katılımcıların bazıları tanınan girişimciler. Ancak aralarında keşiflerin çoğunun gereklilikler sonucu ortaya çıktığı Tayland gibi ülkelerden girişimciler de var.

HG Robotics CEO’su Mahisorn Wongphati, “Arkadaşlarımla bir araya geldik ve bir robot firması için çalışmak istedik ancak Tayland’da böyle bir firma bulmak mümkün değil. O dönemde biz de çok gençtik, biz de kendi şirketimizi kurmaya karar verdik” diyor.

Tüketici Elektroniği Fuarı’na ilk kez katılan Mahisorn Wongphati ve ortakları güvenlik robotları ve tarımsal veriler toplayan drone’lar üretti.

Wongphati, “Ben aslında tam bir bilgisayar kurduyum. Yani bir şeyler üretmeyi seviyorum. CEO olduğunuzdaysa iş dünyasını anlamanız gerekiyor. Bu da bir mühendis için çok zor. Fuar, satışı da öğrenmem için iyi bir fırsat olacak” ifadelerini kullanıyor.

Fuar ülkelerin teknoloji alanındaki yeteneklerini sergilemeleri için de fırsat oluyor. Fuarın potansiyeli New York ve Chicago’da yaşadıktan sonra memleketine geri dönen Pachara Kangchirdsri’yi de şaşırtmış.

HG Robotics’ten Pachara Kangchirdsri de“Çok fazla yetenekli insanımız olduğuna inanıyorum. Mühendisler, tasarımcılar ya da diğer Taylandlılar çok akıllılar ancak yeterli mali desteğimiz yok” diyor.

Tolbi CEO’su Muhammedu Lamine Kebe, çiftçilerin su kullanımını takip eden bir sistem olan Tolbi için kaynak bulmak amacıyla Senegal’den fuara geldi.

Lamine Kebe fuarda Tolbi’nin sensörlerini daha fazla geliştirmesine yardım edecek ortaklar bulmaya çalışıyor. Bir diğer Senegalli girişimci Dicko Sy, fuarın girişimcilerin yatırımcılara kendini gösterebileceği bir ortam sağladığını söyledi.

Dictaf şirketi CEO’su Sy, “Bu büyük bir fuar. Dünyadaki en büyük inovasyon ve teknoloji fuarı. Burada inovasyon ve teknoloji alanındaki en büyük şirketlerle tanışma fırsatı yakalıyoruz” diyor.

Anastasia Romanova Ukrayna standında çevre dostu, akıllı sivrisinek kontrol sistemini tanıtıyor.

Romanova, “Ukraynalı teknoloji üreticilerine verilen bu imkanlar çok önemli” ifadelerini kullanıyor.

Bicovery CEO’su Alex Sharko da Ukrayna’da katalizör eksiğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle bu genç şirketlerin sanayinin karşısına çıkması önemli. Andrii Konovalenko fuardaki ziyaretçilerin her yüzeyi interaktif hale getiren CamTouch adlı ürün konusunda eşsiz geri dönüş sağladığını söylüyor.

Camtouch’ın kurucusu Andrii Konovalenko da “Aynı zamanda bize yeni ürünler yapabilmek ve yeni pazarlara ulaşabilmek için teknolojimizi nasıl kullanabileceğimiz konusunda yeni fikirler veriyor” diyor.

Şirketin eş kurucusu Anastasiia Liubiashcheva, “Burada Ukrayna’yı temsil edebildiğimiz için memnun ve minnettarım. Bu bizim için büyük bir adım ve sorumluluk. Bunu kullanmaya hazırız” diyor.

Eureka Park’ta fırsatların sonu yok.