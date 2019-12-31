Lastik değiştiren sürücüye çarparak öldüren sanıktan akılalmaz savunma

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde yol kenarında otomobilin lastiğini değiştiren kişiye çarparak ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak” suçlamasıyla 22. 5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Nuh Şengün, kazada ölen forklift operatörü Hasan Güler‘in eşi Hacer Güler ile avukatları katıldı.

“EHLİYETİM YOK AMA İYİ ŞOFÖRÜMDÜR”

Duruşmada savunma yapan sanık Şengün, kazaya kendisinin sebep olmadığını iddia etti. Kendi aracıyla, Güler’in öldüğü yerden yaklaşık 1.5 kilometre sonra yola çıktığını ve yaptığı başka bir tek taraflı kaza sonrası yaralanıp hastaneye gittiğini ileri süren Şengün, şunları söyledi: Alkol aldığım ve alkollü araç kullandığım doğrudur ancak alkollü araç kullanmam kaza yapacağım anlamına gelmiyor. Ayrıca ben hiç sürücü belgesi almadım ama iyi şoförümdür.

Hacer Güler de eşinin forklift operatörlüğü yapmasına rağmen olay sırasında kullandığı otomobille işçileri evlerine bıraktığını belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

“YALPALAYARAK GİTTİĞİNİ GÖRDÜM”

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Can Atom ise şu ifadeleri kullandı: En sağ şeritte yalpalayarak giden aracı görünce bize zarar vermesin diye hızlandım. Bir süre sonra en sağda lastik değiştiren birini gördüm. ‘İnşallah bu adama çarpmaz’ dedim. Bir süre sonra da dikiz aynasından bakınca kazayı gördüm. Çarpan kişi aracıyla yol kenarındaydı, ona baktım iyi görünüyordu. Çarpanı bırakıp Güler’e baktım, o anda nabzı atıyordu. Sonra onunla ilgilenirken şüphelinin olay yerinden ayrıldığını gördüm, hastane tarafına gitmiş sanırım.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek diğer tanıkların da dinlenilmesi için duruşmayı erteledi. (AA)

