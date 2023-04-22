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22 Nisan 2023
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Lastik değiştirirken kamyonet çarptı: Ölü ve yaralılar var

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ankara- Konya kara yolu Karaoğlan Mahallesi yakınında meydana geldi. Konya yönünde giden Osman Nalbant yönetimindeki 55 SK 484 plakalı otomobilin lastiği, yolda patladı.

Nalbant, içinde eşi ve çocuğunun olduğu otomobili emniyet şeridine park edip, patlayan lastiği değiştirmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen Emre Aydoğan’ın kullandığı 06 AB 9597 plakalı kamyonet, otomobile çarptı. Kamyonetin altında kalan sürücü Nalbant hayatını kaybetti. Nalbant’ın eşi, çocuğu ve kamyonetin sürücüsü yaralandı. 2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ayakta tedavi edilen Emre Aydoğan gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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