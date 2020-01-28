Lastik kesip, otomobil yakan psikopat kendini savundu: Ailevi sorunlarım var

Şişli‘ye bağlı Kaptanpaşa Mahallesi‘nde meydana gelen olayda, sabahın erken saatlerinde park halindeki iki araç alev alınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler yangını kısa sürede söndürürken, iki otomobilde büyük maddi hasar meydana eldi. Olayla ilgili yapılan çalışmada, otomobilleri kundaklayan şüphelinin 11 aracın da lastiğini kestiği anlaşıldı.

TEHDİT VE DARP SUÇLARINDAN KAYDI VAR

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin aynı mahallede oturan Ömür A. (46) olduğunu tespit etti. Olayda kullandığı iddia edilen bıçakla birlikte gözaltına alınan şüphelinin ailevi sorunları olduğu ve olay sırasında alkollü olduğunu söylediği öne sürüldü.