Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) – Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 185 artarak 8 bin 129'a, vaka sayısı da 10 bin 104 artarak 380 bin 292'ye yükseldi.

Şili'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 artışla 11 bin 132'ye, vaka sayısı 1870 artışla 405 bin 972'ye çıktı.

Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 65 kişi öldü. Böylece ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 791'e, vaka sayısı da 1035 artışla 113 bin 129'a ulaştı.