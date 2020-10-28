Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BUENOS AIRES (AA) – Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 549, Arjantin'de 430, Meksika'da 643, Kolombiya'da 217 ve Peru'da 60 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 549 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 157 bin 946'ya, 29 bin 787 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 439 bin 641'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 98 bin 207 vaka ve 38 bin 885 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 904 bin 46 olarak kaydedildi.

– Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 430 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 29 bin 730'a, 14 bin 308 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 116 bin 609'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 921 bin 344 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

– Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 643 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 492 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 89 bin 814'e, toplam vaka sayısı 901 bin 268'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 659 bin 473 olarak bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke" konumunda bulunuyor.

– Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 30 bin 565'e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 166 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 33 bin 218'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı 932 bin 882 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

– Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 60 kişi yaşamını yitirdi ve 896 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 892 bin 497'ye, can kaybı 34 bin 257'ye, iyileşenlerin sayısı 814 bin 204'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.