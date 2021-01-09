Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BOGOTA (AA) – Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 962, Meksika'da 1038, Arjantin'de 151, Kolombiya'da 364, Peru'da 96, Şili'de 61 ve Guatemala'da 44 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 962 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 201 bin 460'a, 52 bin 35 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 13 bin 708'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 528 bin 952 vaka ve 48 bin 29 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 114 bin 474'e ulaştı.

– Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1038 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 362 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 132 bin 69'a, toplam vaka sayısı 1 milyon 507 bin 931'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 134 bin 877'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

– Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 151 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 44 bin 273'e, 13 bin 346 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 703 bin 352'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 494 bin 896 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

– Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 364 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 45 bin 431'e çıktı.

Son 24 saatte 18 bin 221 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 755 bin 568'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 597 bin 160'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

– Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 96 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 3 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 29 bin 471'e, virüse bağlı can kaybı 38 bin 145'e, iyileşenlerin sayısı 966 bin 447'ye yükseldi.

– Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 61 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 16 bin 974’e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 205 artışla 633 bin 381'e, iyileşenlerin sayısı 595 bin 799'a ulaştı.

– Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 artarak 4 bin 972'ye, vaka sayısı da 990 artışla 142 bin 64'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 129 bin 990 kişi iyileşti.